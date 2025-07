Serve un provvedimento contro l’emergenza carceraria Intervista a Roberto Giachetti

L’emergenza carceraria continua a rappresentare una sfida urgente e complessa nel nostro Paese. Intervistato da Roberto Giachetti, il Presidente Mattarella sottolinea come le criticità del sistema penitenziario siano state più volte evidenziate a livello istituzionale, con interventi che spaziano dall’uso delle caserme alla proposta di liberazione anticipata. È evidente che occorre un provvedimento deciso per affrontare questa crisi: serve un intervento concreto per garantire dignità e sicurezza a tutti.

“Il Presidente Mattarella non perde mai occasione per mettere in rilievo le criticità relative all’universo carcerario. Anche La Russa quando ha ripreso la mia proposta sulla liberazione anticipata ha dimostrato di avere perfettamente chiaro che un conto è parlare a livello strutturale del tema delle carceri, che secondo l’attuale maggioranza va dall’utilizzo delle caserme, alla . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - “Serve un provvedimento contro l’emergenza carceraria”. Intervista a Roberto Giachetti

