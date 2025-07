Biathlon gli atleti ritirati al termine del 2024-25 Numero anomalo di addii capitanato dai fratelli Bø!

Al termine della stagione 2024-25, il biathlon si prepara a vivere un cambiamento epocale con otto ritiri di rilievo, tra cui spiccano i fratelli B248. Un numero sorprendente considerando il periodo pre-olimpico, in cui si solitamente si assiste a meno addii. Questi ritiro non sono solo numeri, ma segnali di un passaggio generazionale e di un'evoluzione inaspettata. Come sappiamo, i fratelli Bø hanno...

Sono otto i ritiri di rilievo nel biathlon al termine della stagione 2024-25. Sono tanti, se si considera come si parli di un inverno pre-olimpico. Generalmente, infatti, questo non è il momento in cui appendere sci e carabina al chiodo. Di solito, le annate con piĂą addii sono quella dei Giochi e quella immediatamente successiva. Peraltro, non è solo la quantitĂ a essere anomala, ma soprattutto la qualitĂ . Come sappiamo, i fratelli Bø hanno detto “basta” con un anno d’anticipo rispetto al preventivato. Johannes, 32 candeline spente a maggio, ha aperto la strada a gennaio. Tarjei, 37 primavere a luglio, lo ha seguito subito dopo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Biathlon, gli atleti ritirati al termine del 2024-25. Numero anomalo di addii, capitanato dai fratelli Bø!

