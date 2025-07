E ho in mente te | al via mercoledì 2 luglio la campagna abbonamenti 2025 26 dell’Atalanta

Inizia il conto alla rovescia per la campagna abbonamenti 2025/26 dell’Atalanta, con il claim “E ho in mente te”. Dal 2 luglio alle 10, i tifosi potranno assicurarsi un posto nel cuore della stagione. È un invito a vivere l’emozione della maglia e a sentirsi parte di una grande famiglia di passione e appartenenza. Perché, in ogni battito, il nostro amore per l’Atalanta non si ferma mai…

“E ho in mente te”. È questo il claim della campagna abbonamenti dell’Atalanta per la stagione 202526, che partirà mercoledì 2 luglio a partire dalle 10 con la prima fase, a cui ne seguirà una seconda in vendita libera “Una frase d’amore, di attaccamento e di presenza costante nei pensieri. Una frase che racconta i sentimenti e le emozioni di chi, ogni giorno, ha come pensiero costante due colori: il nero e l’azzurro. Una frase per chi, in ogni momento, esprime il suo amore, infinito, per l’Atalanta”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Atalanta B.C. (@atalantabc) La principale novità riguarda il numero di partite: saranno 20 (e non più 19) le gare incluse nell’abbonamento, che prevederà quindi non solo le 19 partite casalinghe della Serie A Enilive 202526, ma anche la gara degli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 202526. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - “E ho in mente te”: al via mercoledì 2 luglio la campagna abbonamenti 2025/26 dell’Atalanta

«E ho in mente te»: l’Atalanta apre la campagna abbonamenti 2025/26 - Se sei un appassionato di calcio, l’Atalanta ti aspetta con la sua campagna abbonamenti 2025-26! Venti emozionanti match, tra cui le sfide di Serie A e l’attesa partita degli ottavi di Coppa Italia, pronti a regalarti gioie e adrenalina.

