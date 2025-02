Juventusnews24.com - Thiago Motta non pienamente contento dopo Como Juve: ha fatto una richiesta ai suoi per il Psv. Retroscena

Thiago Motta non pienamente contento dopo Como Juve: secondo la Gazzetta dello Sport avrebbe fatto una richiesta ai suoi per il Psv. Emerge un altro interessante retroscena dalla Continassa riguardante Thiago Motta, che stando a quanto si apprende dal quotidiano non sarebbe del tutto contento della trasferta di Como. Il tecnico della Juventus ha infatti avuto un confronto con la squadra: se da un lato si è complimentato per i risultati ottenuti recentemente, dall'altro ha chiesto uno sforzo in più per affrontare i prossimi impegni (Psv e Inter). Motta è consapevole infatti che sarà necessario qualcosa in più rispetto a quanto visto nelle ultime due partite.