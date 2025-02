Lanazione.it - Odissea per una visita oculistica: due mesi di tempo e 100 chilometri di viaggio

Leggi su Lanazione.it

Prato, 10 febbraio 2025 –per una. Sono serviti duedie 100diper poter eseguire una tomografia ottica computerizzata nei tempi previsti dalla richiesta del medico e soprattutto prima che la ricetta elettronica - con valenza 180 giorni -, scadesse. “A settembre il medico mi ha prescritto una Oct, con priorità di erogazione D, da eseguire entro 60 giorni per gli accertamenti diagnostici - spiega Alessandro Balzani, sanitario in pensione - . Dopo numerose ricerche sul Cup on line della Regione, e dopo essermi rivolto al servizio Cup della farmacia, non ho trovato alcune disponibilità. Consultando numerose volte il cup on line sono riuscito poi a trovare la possibilità di effettuare l’esame a Greve in Chianti distante tra andata e ritorno oltre 100”.