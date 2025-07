Juventus ufficiale | torna la Membership! Il comunicato del club bianconero e tutte le info e i dettagli per la stagione 2025-2026

La Juventus riaccende i motori e invita i suoi tifosi a vivere un’altra emozionante stagione con la nuova Membership ufficiale 2025/26. Ancora più energia, passione e opportunità per sostenere i bianconeri in ogni partita e evento. La società ha annunciato il ritorno di questa entusiasmante iniziativa, pronta a rafforzare il legame tra club e tifosi. Scopri tutte le info e i dettagli per non perdere nemmeno un minuto di Juventus!

Juventus, ufficiale: torna la Membership! Il comunicato della società, tutte le info e i dettagli. La Juve chiama a raccolta i tifosi. Torna la Membership. Come comunicato dalla Juventus, ecco tutte le info e i dettagli per la nuova stagione dei bianconeri. COMUNICATO – «La passione non ha fine. Torna anche per la stagione 202526 la Membership ufficiale della Juventus, e quest’anno lo fa con un’energia speciale, ispirata a una leggenda che ha segnato per sempre la nostra storia: Gianluigi Buffon. II tema di quest’anno è JUVEVER, unione perfetta di “Juventus” e “Forever”, un tributo all’amore eterno per questi colori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus, ufficiale: torna la Membership! Il comunicato del club bianconero e tutte le info e i dettagli per la stagione 2025-2026

È tornata la Membership! Stagione 2025/26, JUVEVER!

