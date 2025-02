A Roccaraso ingressi limitati per i bus

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

0.16 13 pullman turistici hanno passato la "dogana" e tre respinti perché senza prenotazione:ha tirato le somme nel primo giorno del nuovo weekend sulla neve a due settimane dal caos provocato dall'arrivo di 250 bus dalla Campania con turisti 'mordi e fuggi', molti seguaci di una influencer web. I passeggeri sono stati fatti scendere sulla statale 17 vicino all'Istituto Alberghiero del piccolo paese di montagna in Abruzzo. Per domani previsti 50 bus per una prima domenica senza "invasione". Anche Ovindoli accoglie 10 bus.