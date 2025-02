Dilei.it - Super Bowl, gli halftime show più iconici di sempre: da Beyoncé a Usher e Katy Perry

Ilè l’evento sportivo più atteso dell’anno negli Stati Uniti, ma diciamocelo: per milioni di persone, il vero spettacolo non è la partita, bensì l’. Un momento di pura magia in cui la musica incontra lo sport, con performance che lasciano il segno nella storia dello spettacolo. Da, passando per, ripercorriamo glipiùdi, una regina inarrestabile (2013 e 2016)Se c’è una popstar nata per dominare il palco del, quella è. La sua esibizione nel 2013 ha letteralmente fatto tremare il palco: un ingresso da diva, una voce inarrestabile e la reunion delle Destiny’s Child con Kelly Rowland e Michelle Williams. Il suo look? Un body in pelle nera con dettagli in pizzo, firmato Rubin Singer, che le donava un’aura daeroina.