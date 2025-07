Vanessa Ballan uccisa dall'ex mentre era incinta ergastolo per lui I genitori | Che tu sia maledetto

Una tragedia atroce scuote la nostra comunità: Vanessa Ballan, incinta e madre di un bambino, assassinata dal suo ex amante Bujar Fandaj con otto coltellate. Condannato all’ergastolo per aver pianificato e compiuto il delitto, l’orrore si insinua nel cuore di tutti noi. La giustizia ha fatto il suo corso, ma le cicatrici di questa perdita rimarranno indelebili. Continui a leggere per conoscere ogni dettaglio di questa drammatica vicenda.

Condannato all’ergastolo Bujar Fandaj per l’omicidio di Vanessa Ballan, 26 anni, incinta e madre di un bimbo, uccisa con otto coltellate il 19 dicembre 2023. L’uomo, ex amante, non accettava la fine della relazione. La Corte ha riconosciuto la premeditazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Omicidio di Vanessa Ballan, le difese: «Non c'è la premeditazione» - Nell’intenso dibattito di oggi, 24 giugno, i difensori di Bujar Fandaj hanno sfidato l’accusa di premeditazione nel caso dell’omicidio di Vanessa Ballan.

