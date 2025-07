Provincia la polemica | Le risorse non utilizzate ammontano a 345mila euro

Una polemica infuocata scuote la Provincia di Forlì-Cesena, dopo che si sono sollevate accuse di risorse non utilizzate per 345 mila euro. La risposta dell’amministrazione ha chiarito che quei fondi non sono affatto inutilizzati, ma fanno parte di un avanzo vincolato di 4,3 milioni di euro. Intanto, il presidente Enzo Lattuca evidenzia i tagli statali alle manutenzioni stradali, con una riduzione di 350 milioni di euro: la questione assume proporzioni sempre più rilevanti.

La Provincia di Forlì-Cesena ha risposto all’interrogazione dei consiglieri d’opposizione di centrodestra Castagnoli, Saragoni e Bernabini riguardo l’utilizzo delle risorse da avanzo vincolato, chiarendo che i 4,3 milioni di euro in questione non sono fondi inutilizzati. Il presidente Enzo Lattuca ha ripercorso la vicenda dei tagli ai finanziamenti statali per le manutenzioni stradali, evidenziando una riduzione di 350 milioni dal Decreto Milleproroghe 20224, a cui si aggiungono 1,4 miliardi già previsti dalla Legge di Bilancio 2025. Lattuca evidenzia che in risposta alle accuse di incapacità di spesa, un monitoraggio dell’UPI su 69 province ha dimostrato che il 93% delle risorse assegnate tra il 2018 e il 2024 è stato impegnato e l’83,5% speso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Provincia, la polemica: "Le risorse non utilizzate ammontano a 345mila euro"

