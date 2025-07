Raffica di furti e rapine tre anni e otto mesi di reclusione per il più giovane della banda

Una sentenza che getta luce sulle sfide della giustizia nel contrasto alla recrudescenza dei reati. Dopo una serie di furti e rapine, il giovane membro della banda è stato condannato a tre anni e otto mesi di reclusione, in continuazione con una precedente pena definitiva. Un verdetto che sottolinea l'importanza di intervenire tempestivamente per garantire la sicurezza e la legalità nel nostro territorio.

Tre anni e otto mesi di reclusione in continuazione con altra sentenza definitiva alla pena di anni 5 mesi 4 di reclusione, previo riconoscimento della diminuente del vizio parziale di mente, in continuazione con altra sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Messina. E’ la sentenza della. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

