Maxi incendio in Basilicata in aiuto squadre anche da Salerno

Un maxi incendio devasta la basilicata, coinvolgendo una vasta pineta a Matera e mettendo a rischio interi villaggi turistici. In soccorso, le squadre dei Vigili del Fuoco di Salerno sono arrivati in supporto alla popolazione locale, dimostrando una grande solidarietà e professionalità . La loro presenza si rivela fondamentale nella lotta contro le fiamme e nel tentativo di contenere il danno. La collaborazione tra le regioni testimonia la forza dell’unità in momenti di emergenza.

I Vigili del Fuoco di Salerno in supporto alla popolazione di Metaponto, in Basilicata. Per il vasto incendio che ha colpito una pineta a Matera, costringendo le forze dell'ordien a far evacuare interi villagi turistici, sono intervenuti da Salerno diverse squadre dei vigili del fuoco.

METAPONTO EMERGENZA INCENDIO ? Nei pressi del Villaggio Metatour di Metaponto, a causa di un vasto incendio, personale del Gruppo Lucano...

