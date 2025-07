Calciomercato Milan salta Jashari? Tare ha già individuato il ‘piano B’

Il calciomercato del Milan si infiamma con novità e colpi di scena: mentre salta l'affare Jashari, i rossoneri hanno già in mente il loro “piano B” per rinforzare il centrocampo. Tra trattative in corso e nuovi nomi sul tavolo, il mercato milanista promette ancora emozioni e sorprese. Restate sintonizzati: il futuro rossonero si scrive ora!

Il calciomercato rossonero continua a regalare emozioni e, con le trattative in svolgimento, spunta un nuovo nome per il centrocampo del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, salta Jashari? Tare ha già individuato il ‘piano B’

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - salta - jashari

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

#Calciomercato #Milan, se salta #Jashari si torna su #JaviGuerra Vai su Facebook

#Calciomercato @acmilan, se salta #Jashari si torna su #JaviGuerra - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Guerra #transfers Vai su X

Mercato Milan, all-in su Jashari: poi i due terzini, il vice Leao e l’alternativa a Gimenez; Jashari salta il ritiro: il Milan osserva con attenzione; Serie C, UFFICIALE: salta la panchina del Giugliano.

Milan, salta Jashari: già pronti 30MLN per un altro mediano - Il Milan si è spinto al limite per Ardon Jashari del Club Brugge: ora la trattativa sta per saltare ed è già pronto un nome nuovo. Come scrive calcionow.it

Calciomercato Milan, sprint Jashari: la trattativa... - Le ultimissime notizie sul mondo della squadra bianconera L’AC Milan è sempre più vicino ad assicurarsi le prestazion ... Da milannews24.com