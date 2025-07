Unicredit-Bpm Bruxelles precisa | Niente di deciso sul Golden Power

Unicredit BPM Bruxelles smentisce categoricamente le voci sul Golden Power, chiarendo di non aver ancora preso decisioni definitive né condotto valutazioni preliminari al riguardo. La portavoce della Commissione europea Lea Zuber ha inoltre sottolineato che l’istituzione sta attentamente esaminando la questione, rispondendo a un’interrogazione inviata dall’Italia a fine maggio. La vicenda resta in evoluzione e il quadro si fa sempre più chiaro.

«Non abbiamo preso alcuna decisione. Non abbiamo nemmeno concluso alcuna valutazione preliminare e non è stata inviata alcuna lettera. A fine maggio abbiamo inviato un paio di domande all'Italia, abbiamo ricevuto la risposta e stiamo esaminando la questione». La portavoce della Commissione europea per i Servizi finanziari, Lea Zuber, ieri ha smentito così le indiscrezioni rilanciate due giorni fa da Bloomberg su un imminente intervento a gamba tesa contro il governo Meloni da parte dell'Antitrust europeo guidato dalla socialista Teresa Ribera. Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ieri si è limitato a dire: «Aspettiamo, sono cose che non so e di cui non posso parlare». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it