La seconda fase della forestazione di Pezzolo può cominciare lavori assegnati senza bando

La seconda fase della forestazione di Pezzolo Pu242 prende il via, con i lavori affidati direttamente al Consorzio Stabile Agoraa Sc. Arl di San Gregorio (Catania), senza gara d’appalto. I fondi, garantiti dal PNRR, consentiranno interventi mirati in località Burgensatico. Questa scelta strategica dimostra l’impegno rapido e concreto nel rilancio ambientale della zona, promuovendo un futuro più verde e sostenibile per la comunità e il territorio.

Sarà il Consorzio Stabile Agoraa Sc. Arl di San Gregorio (Catania) a occuparsi dei nuovi lavori di forestazione a Pezzolo in località Burgensatico. I fondi sono garantiti dal Pnrr. "Con Decreto Direttoriale della Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare del Ministero dell’Ambiente e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

