I nuovi dandy | l'eleganza decadente conquista le sfilate di Parigi

Il ritorno dell’eleganza decadente infiamma le passerelle di Parigi, dove i nuovi dandy sfilano con charme provocatorio e stile anticonformista. Questi estetisti moderni, tra cappotti lunghi e sneakers audaci, incarnano un’epoca di ribellione sofisticata, sfidando le convenzioni con un fascino irresistibile. L’eleganza si reinventa, lasciando il segno: la moda si fa scudo e manifesto di un'epoca che osa, sorprende e affascina. Il ritorno…

Épater la bourgeoisie, stupire (anzi: scandalizzare) la borghesia. Le ultime sfilate di Parigi sembrano prendere alla lettera uno dei più famosi slogan dei poeti decadenti: le passerelle si sono riempite di nuovi dandy, esteti contemporanei che indossano lunghi cappotti, marsine rivisitate, fiocchi al collo e sneakers. Ma soprattutto, hanno un carattere al tempo stesso indolente e scapigliato, raffinato e intrinsecamente ribelle. Il ritorno della figura del dandy nella moda. Il termine dandy ci riporta all’inizio dell’Ottocento e definisce tradizionalmente un uomo che ha fatto dell’estetica la sua ragione e missione. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - I nuovi dandy: l’eleganza decadente conquista le sfilate di Parigi

