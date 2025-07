Gaza Rubio | Sanzioni contro Francesca Albanese

Il mondo della diplomazia internazionale si infiamma con le recenti decisioni di Marco Rubio, che ha imposto sanzioni contro Francesca Albanese, relatrice speciale dell’ONU. Questa mossa solleva interrogativi su autonomia e obiettivi delle relazioni diplomatiche. Mentre il panorama globale si confronta con tensioni crescenti, è fondamentale comprendere le ragioni alla base di tali azioni e le ripercussioni per il futuro dei diritti umani e della diplomazia internazionale.

Il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha reso noto di aver imposto “sanzioni” alla relatrice speciale del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, Francesca Albanese, “per i suoi sforzi illegittimi e vergognosi di sollecitare un’azione della Corte penale internazionale contro funzionari, aziende e dirigenti statunitensi e israeliani”. “La campagna di guerra politica ed economica di Albanese contro gli Stati Uniti e Israele non sarà più tollerata. Sosterremo sempre il diritto all’autodifesa dei nostri partner. Gli Stati Uniti continueranno a intraprendere qualsiasi azione riterranno necessaria per rispondere alle azioni legali e proteggere la nostra sovranità e quella dei nostri alleati”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it