Cibo italiano e turisti americani | apre il mercato Campagna Amica nel centro di Como

A Como nasce un nuovo punto di riferimento per gli amanti del cibo italiano: il mercato Campagna Amica apre le sue porte, portando freschezza e autenticità nel cuore della città. Ogni venerdì, piazza Perretta si trasforma in un vivace negozio a cielo aperto, attirando sia i residenti che i turisti americani desiderosi di scoprire i sapori genuini d’Italia. Un'occasione unica per vivere l’essenza della nostra tradizione culinaria, creando un ponte tra cultura e gusto.

Da venerdì 11 luglio Como avrà un nuovo mercato agricolo firmato Campagna Amica, proprio nel cuore della città. Il mercato si terrà ogni venerdì in piazza Perretta, location centrale e facilmente raggiungibile sia dai residenti sia dai numerosi turisti che frequentano il centro storico. 🔗 Leggi su Quicomo.it

