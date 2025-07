Una boccata d' aria I modelli più belli per respirare con stile

Una boccata d'aria fresca, tra modelli irresistibili e dettagli che fanno la differenza. La gonna ampia e fluida, simbolo di libertà e stile senza tempo, si conferma protagonista dell'estate 2025, reinterpretata in chiave moderna per adattarsi a ogni occasione. Dalla silhouette rétro anni Cinquanta alle lunghezze eleganti e tessuti leggeri, questa tendenza diventa il must-have per un look fresco, versatile e sempre all’insegna del buon gusto. Perché, in fondo, l’eleganza sta nei dettagli.

C i sono capi che, da soli, bastano a evocare freschezza. La gonna ampia e fluttuante è uno di questi. Non solo silhouette rétro a ruota anni Cinquanta: l’estate 2025 rispolvera lunghezze eleganti, tessuti leggeri e tagli che si adattano a ogni stile, dal romantico al minimal. Gonna pareo in città: 5 outfit per abbinarla con stile X Leggi anche › Non solo boho: 4 idee per abbinare la gonna etnica nell’estate 2025 A cambiare è l’approccio: più che un semplice must-have estivo, diventa un’alleata imprescindibile per affrontare il caldo con stile, senza rinunciare a femminilità e comfort. Ecco l’identikit del modello su cui puntare adesso, tra materiali naturali, tagli scenografici e palette che sembrano cartoline. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Una boccata d'aria. I modelli più belli per "respirare" con stile

