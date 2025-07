Il gruppo Acea in cima al podio nel settore idrico

Il gruppo Acea si conferma leader nel settore idrico in Italia, grazie a performance eccezionali in continuità del servizio, riduzione delle perdite e qualità dell’acqua depurata. Questo prestigioso riconoscimento, sancito da Arera attraverso i risultati finali del meccanismo incentivante per il biennio 2022-2023, testimonia l’impegno costante e l’eccellenza delle società del gruppo. Alle società del gruppo Acea si apre un nuovo capitolo di innovazione e sostenibilità, rafforzando la fiducia dei cittadini e degli stakeholder.

Le società del Gruppo Acea attive nel settore idrico ai primi posti in Italia per continuità del servizio, riduzione delle perdite e qualità dell'acqua depurata. A sancirlo è stata Arera - l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente - che ha recentemente approvato i risultati finali dell'applicazione del meccanismo incentivante della qualità tecnica del servizio idrico integrato per il biennio 2022-2023. Alle società del gruppo guidato da Fabrizio Palermo (in foto) sono stati riconosciuti premi per oltre 36 milioni, sui 155 complessivamente erogati da Arera. Tutte e 13 le società idriche nel perimetro della subholding Acea Acqua hanno ricevuto riconoscimenti e premialità.

