Blitz anticamorra nel centro storico di Napoli polizia a Forcella 25 misure cautelari

Un’operazione senza precedenti nel cuore di Napoli: la polizia ha condotto un blitz anticamorra in via Forcella, smantellando un pericoloso giro di droga e criminalità organizzata. Sono state eseguite 25 misure cautelari, con 18 indagati finiti in carcere, grazie a un’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Un duro colpo alle radici del malaffare nel centro storico, ma la lotta contro la criminalità è appena iniziata… Continua a leggere.

In questa notizia si parla di: cautelari - misure - blitz - anticamorra

