Metromare via al piano straordinario per la manutenzione dei condizionatori dei treni

Metromare ha avviato un piano straordinario di manutenzione per garantire il massimo comfort ai passeggeri. I lavori di efficientamento sui condizionatori dei treni MA300, gestiti ora da Cotral, puntano a migliorare la qualità del viaggio e a ridurre i disagi. Con questa nuova fase, la ferrovia si prepara a offrire servizi più affidabili e performanti, assicurando un’esperienza di viaggio più piacevole e sicura per tutti.

Sono iniziati i lavori di efficientamento dei condizionatori dei treni MA300 della ferrovia Metromare. Cotral, infatti, è di recente subentrata ad Atac nella gestione della manutenzione. Un passaggio che, da quando è stata ceduta la linea (insieme alla ferrovia Roma Nord) all’azienda regionale. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: metromare - manutenzione - condizionatori - treni

