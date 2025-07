Incidente auto-moto in autostrada | traffico in tilt e due feriti uno è grave

Un drammatico incidente sull'autostrada A4 ha sconvolto la serata di mercoledì 9 luglio, causando traffico in tilt e lasciando due feriti, uno grave. Un'auto e una moto si sono scontrati, coinvolgendo una donna di 26 anni e un ragazzo di 20. Le operazioni di soccorso sono state immediate, ma la gravità delle ferite solleva preoccupazioni sulla sicurezza stradale, ricordandoci quanto sia fondamentale mantenere attenzione e prudenza durante ogni viaggio.

Grave incidente nella serata di mercoledì 9 luglio sull'autostrada A4. A scontrarsi sono state un'auto e una moto. Due le persone coinvolte, una donna di 26 anni e un ragazzo di 20. L'incidente La chiamata ai soccorsi, riporta MilanoToday, è arrivata intorno alle 19 per uno scontro sulla A4. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

