Polizia municipale di Nocera Inferiore consegnate quattro nuove auto di servizio

La città di Nocera Inferiore rafforza la propria sicurezza con l'arrivo di quattro nuove Jeep Renegade, consegnate ieri mattina alla polizia municipale. Attraverso l’adesione all’Accordo Quadro CONSIP, il Comune ha assicurato mezzi affidabili e moderni per un servizio sempre più efficiente, garantendo una presenza più capillare sul territorio e una risposta tempestiva alle esigenze dei cittadini. Un passo avanti verso una città più sicura e vivibile.

Sono state consegnate ieri mattina, al comune di Nocera Inferiore, le nuove auto di servizio nella disponibilità della polizia municipale. Mediante l’adesione all’Accordo Quadro CONSIP, come fa sapere anche il sindaco Paolo De Maio, sono state noleggiate a lungo termine 4 Jeep Renegade a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

