Traffico Roma del 10-07-2025 ore 07 | 30

Se ti trovi nel cuore di Roma questa mattina, preparati a un risveglio trafficato: code e congestioni si intrecciano lungo il raccordo, le strade urbane e la tangenziale, rallentando i tuoi spostamenti e richiedendo pazienza. La città eterna si anima sotto il peso di auto e veicoli, ma con un po’ di pazienza, il traffico si svelerà e potrai tornare presto alla tua destinazione. Restate aggiornati con Luceverde Roma per i futuri sviluppi.

Luceverde Roma Un saluto dalla redazione intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e doppia trafficato anche il tratto Urbano della Roma L'Aquila code tra via Filippo Fiorentini e l'uscita per la tangenziale est trafficata la stessa tangenziale con code tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico sulla via Flaminia traffico in coda 3 raccordo e via dei due punti verso il centro città analoga situazione sulla via Salaria con code tra via di Villa Spada è l'aeroporto dell'Urbe oggi e domani venerdì 11 luglio al centro congressi la nuvola la conferenza sul Ucraina previste chiusure e deviazioni sulla Cristoforo Colombo da Largo Pella fino alle rampe di immissione per la Roma Fiumicino disciplina provvisoria di traffico anche su diverse strade adiacenti il centro congressi deviazioni anche per moltissime linee di bus da Inizio servizio chiusa la stazione della metro B Eur Fermi maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-07-2025 ore 07:30

In questa notizia si parla di: traffico - roma - code - raccordo

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30 - Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

? Ore 19.35. 7 km di coda. ? Ore 19.22. 8 km di coda verso Roma. Ore 19.13. In #A1, fiamme estinte. 9 km di coda per mezzo pesante fermo al km 321 tra Firenze Sud e Valdarno in direzione Roma. Riaperto il tratto tra Incisa-Reggello e Valdarno verso Ro Vai su Facebook

Tir si ribalta sul grande raccordo anulare e perde il carico, code chilometriche e traffico in tilt; Incidente su Grande Raccordo Anulare oggi a Roma, tir ribaltato e traffico bloccato: caos anche in autostrada; Incidente sul Raccordo, scontro tra due motociclisti: code e traffico.

Traffico Roma del 22-05-2025 ore 18:30 - RomaDailyNews - Luceverde Roma Un saluto dalla redazione sulla tangenziale est e chiusura temporanea per un incidente nella galleria nuova circonvallazione interna all'altezza del Bivio per la A24 in direzione ... Lo riporta romadailynews.it

Traffico Roma del 06-06-2025 ore 08:30 - RomaDailyNews - deviazioni in via di Gallicano prestare attenzione alla segnaletica in senso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e ... Da romadailynews.it