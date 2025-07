almanacco del 10 07 2025

Benvenuti all'almanacco di oggi, martedì 8 luglio 2025: una giornata ricca di ricorrenze e celebrazioni. Ricordiamo santi e martiri, tra cui Riccardo vescovo, gli apostoli Aquila e Priscilla, e festeggiamo i nati di oggi, come Ugo e Riccardo Giovanni Petrana. Un’occasione speciale per condividere auguri e momenti di gioia con chi rende questa giornata unica. E ora, scopriamo cosa ci riserva questa giornata speciale.

