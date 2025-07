Conversano torna al Medioevo con la decima edizione de Le Notti della Contea

Conversano torna indietro nel tempo con la decima edizione de “Le Notti della Contea”, un evento imperdibile che trasporta il centro storico in un affascinante viaggio nel Medioevo. Dal 1 al 3 agosto 2025, dalle 20:00, tra rievocazioni, spettacoli e atmosfere medievali, vivrete un’esperienza unica sotto il segno di “La Fede & l’Eresia”. Prepariamoci a immergerci in un mondo di mistero e avventura, dove storia e fantasia si incontrano per emozionare ogni visitatore.

Il centro storico di Conversano si prepara a fare un tuffo nel passato con la decima edizione de "Le Notti della Contea", in programma nei giorni 1, 2 e 3 agosto 2025 a partire dalle ore 20:00. L'evento, divenuto una delle rievocazioni medievali più attese della Puglia, è promosso dall'Associazione di Promozione Sociale "SensAzioni del Sud" e dal "Gruppo Storico Città di Conversano". Il tema scelto per quest'anno, "La Fede & l'Eresia", guiderà un ricco cartellone di spettacoli, performance teatrali e approfondimenti storici che animeranno Piazza Castello e il Borgo Antico. Per tre giorni, dame e cavalieri, armigeri, monaci, giullari, sbandieratori, mercanti e falconieri faranno rivivere scene di vita quotidiana tra Medioevo e Barocco, tra accampamenti militari, dimostrazioni di combattimento, antichi mestieri e giochi storici.

Le Notti della Contea - 10 edizione Jimmy Ghione sarà il conte Giangirolamo II ACQUAVIVA D'Aragona 2025. Vai su Facebook

