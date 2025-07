Le Stelle di Branko ecco le previsioni di giovedì 10 luglio

Benvenuti alle previsioni di "Le Stelle di Branko" per giovedì 10 luglio 2025, l’astrologo più amato dagli italiani. Oggi, i segni dello Zodiaco si preparano a un giorno ricco di emozioni e cambiamenti sotto il cielo plenilunio. Scopri cosa riservano le stelle per il tuo segno e come affrontare al meglio questa giornata intensa e stimolante, perché il cielo ha sempre una risposta pronta per te. Ecco cosa aspettarti.

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 10 luglio 2025 Ariete Siamo in fase di plenilunio, tenete presente che il disturbo si fa sentire 24 ore circa, domani in serata Luna sarà già in Acquario, riprenderete in mano tutti gli affari. Questo giorno può essere caratterizzato da passeggera depressione, perché penserete che nessuno vi voglia bene, ma rendetevi conto che queste sensazioni non sono obiettive. Non lasciatevi coinvolgere in situazioni delicate. Attenti alle gaffe! Luna piena favorisce anche amori impossibili.