Protesta in Rsa | Siamo senza aria condizionata

In queste giornate torride, le RSA si trovano a dover affrontare una protesta crescente per la mancanza di aria condizionata. Gli anziani e le persone fragili sono le prime vittime di un’estate che sembra non voler cedere il passo al sollievo. La situazione richiede interventi immediati: è fondamentale garantire un ambiente sicuro e confortevole. In questa battaglia contro il caldo, la solidarietà e l’attenzione devono fare la differenza..

Il solito caldo africano dell'estate continua a generare preoccupazioni a non finire soprattutto per gli anziani e per le categorie di persone più fragili. Dover affrontare intere giornate alle prese con le altissime temperature di questo periodo resta una delle questioni che soprattutto le rsa sono chiamate a fronteggiare. E non sempre tutte risultano attrezzate in maniera adeguata per consentire ai propri ospiti di combattere il caldo. In alcune strutture presenti all'interno della provincia di Ascoli infatti risulta assente l'adeguata climatizzazione, ma anche laddove questi strumenti non sono presenti si sta cercando comunque di rispondere al meglio per consentire un certo livello di comfort.

