Estorsione e minacce di morte al padre giovane va in carcere

Un grave episodio scuote la tranquillità di Sarno: un giovane di 23 anni finisce in carcere dopo aver minacciato e maltrattato il padre. Con accuse che vanno dall’estorsione alle minacce di morte, la situazione si è aggravata al punto da richiedere l’intervento delle autorità. La vicenda evidenzia quanto sia delicato il tema della violenza familiare e dell’importanza di proteggere le vittime. La giustizia farà il suo corso, garantendo sicurezza e tutela per tutte le persone coinvolte.

Finisce in carcere dopo un aggravamento della misura - divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico - un 23enne di Sarno, con accuse quali estorsione e maltrattamenti nei confronti del padre. Per più volte, da indagini dei carabinieri, il giovane avrebbe minacciato e aggredito il padre. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: padre - estorsione - giovane - carcere

Piccolo spaccio e giustizia: la Consulta dice no all’automatismo del carcere. La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’esclusione dalla “messa alla prova” per chi è imputato di piccolo spaccio. Una misura prevista dal decreto Caivano che – pur Vai su Facebook

Estorsione e minacce di morte al padre, giovane va in carcere; Accumula debiti per comprare droga in carcere, il padre strozzato per 10 mila euro; Palermo, estorsione al padre che si uccide: 16enne arrestata con il fidanzato.

Palermo, estorsione al padre che si uccide: 16enne arrestata con ... - MSN - Il giovane, oggi maggiorenne, è in cella nel carcere minorile Malaspina di Palermo, lei in una comunità a Catania. Secondo msn.com

Padre si uccide dopo minacce ed estorsioni di figlia e fidanzato ... - MSN - La giovane, inoltre, avrebbe detto al genitore di essere incinta e che si sarebbe uccisa se non avesse ricevuto un sostegno economico dal padre. Come scrive msn.com