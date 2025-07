Risciò e caddy | stop a Firenze nell’area Unesco Nonostante l’invasione di piazza Signoria

Firenze mette un freno al turismo sostenibile: risciò e caddy sono ufficialmente vietati nell’area UNESCO, tranne che per alcune navette elettriche. La decisione, presa nonostante le proteste in piazza Signoria, mira a preservare il patrimonio artistico e culturale della città. Una scelta coraggiosa che alza il velo su un dibattito tra tutela e tradizione, lasciando intendere come il futuro di Firenze sia deciso anche attraverso queste azioni.

FIRENZE – La giunta comunale tira dritto: stop ai risciò a pedali e ai caddy. Così in tutta l’area Unesco di Firenze, tranne che per 24 navette elettriche bianche con a bordo 8 turisti al massimo divise sugli unici due tracciati concessi dal Comune (12+12). Nonostante la protesta in piazza della Signoria, la delibera prosegue il suo . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Risciò e caddy: stop a Firenze nell’area Unesco. Nonostante l’invasione di piazza Signoria

