basta parole sui dazi accordo subito ue usa

Dazi, accordi e segnali di ottimismo: l'attenzione dei mercati è tutta rivolta verso la possibile svolta nelle negoziazioni tra UE e USA. Con Piazza Affari che tocca livelli storici e le altre borse europee in salita, il futuro sembra promettere una nuova fase di collaborazione economica. C'è ancora tempo fino al 1 agosto per finalizzare un’intesa che potrebbe rivoluzionare gli scenari commerciali globali, e tutti gli occhi sono puntati su questo entusiasmante capitolo.

C'è ottimismo sui mercati per il raggiungimento di un accordo tra Washington e Bruxelles. A Piazza Affari il Ftse Mib ha guadagnato l'1,6% a 40.821 punti, dopo aver toccato un nuovo massimo da ottobre 2007. A sua volta Francoforte ha segnato un rialzo dell'1,4%, Parigi dell'1,4%. Fuori dall'Eurozona, Londra è invece salita dello 0,15 per cento. C'è tempo fino al 1 agosto per chiudere la trattativa e i contatti tra le due sponde dell'Atlantico vanno avanti. La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen (in foto), ieri ha sottolineato che l'Europa preferisce «una soluzione negoziata», pur preparandosi «a tutti gli scenari». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it