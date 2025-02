Ilrestodelcarlino.it - Recanatese: altro scontro diretto: "Notaresco da non sottovalutare"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lorenzo Bilò, siamo ormai alla vigilia dell’ennesimo, stavolta a. "E’ sicuramente questo un mese fondamentale per noi perché la classifica dice così. Affrontiamo una compagine che è reduce da una vittoria in trasferta ma che, a prescindere dal cambio di allenatore, aveva comunque dimostrato di essere in salute perdendo praticamente sempre di misura. Non dimentichiamo che sono andati a San Benedetto senza timori, mettendo in difficoltà la capolista". Senza svelare piani-partita oquali sono le caratteristiche principali dei teramani? "E’ un avversario molto fisico, per certi aspetti simile al Roma City che abbiamo incontrato domenica scorsa. E’ quindi una squadra contro la quale dovremo metterci la massima attenzione ed il massimo impegno". L’abbondanza della rosa, i problemi di scelta sono già un ricordo? "E’ una situazione che si protrae da diverso tempo però sono molto sincero enel reputare questo organico ampio e pronto a fronteggiare al meglio problematiche di questo tipo.