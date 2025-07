Processo PDiddy giuria cerca verdetto

Il processo contro Sean 'Diddy' Combs si avvicina alla conclusione a New York, con i giurati che hanno già deciso su quattro imputazioni e attendono ancora il verdetto sull'ultima accusa. La tensione cresce mentre si avvicinano le ultime battute di questa intricata vicenda legale, che potrebbe cambiare per sempre il destino del noto musicista e producer hip-hop. Restate sintonizzati per gli ultimi sviluppi.

7.40 Riprende stamane a New York il processo contro Sean 'Diddy' Combs, il musicista e producer hip-hop accusato di violenze sessuali, sfruttamento della prostituzione e associazione per delinquere. Potrebbero essere le ultime battute: ieri i giurati hanno raggiunto un verdetto su 4 dei 5 capi di imputazione, due per violenze e altri due per sfruttamento sessuale. Manca l'unanimità sul quinto capo di imputazione, per associazione a delinquere. Diddy si è sempre detto innocente. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

