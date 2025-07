Guirassy porta il Borussia Dortmund ai quarti | Monterrey eliminato

Il Borussia Dortmund si impone con carattere e determinazione sul Monterrey, grazie alla doppietta di Guirassy, che porta i gialloneri ai quarti di finale del Mondiale per Club. Una vittoria che accende le speranze dei tedeschi, mentre i messicani di Torrent escono a testa alta. Alle 3 italiane, il confronto tra le grandi del calcio mondiale prosegue: non perdere l'ultima emozionante sfida degli ottavi!

Vince 2-1 il Borussia Dortmund sui messicani del Monterrey. Grande protagonista Guirassy,che ha segnato due gol. AVANTI COL BRIVIDO – Alle 3 italiane va in scena l’ultimo ottavo di finale del Mondiale per Club, ossia quello che vede in campo il Borussia Dortmund e il Monterrey. Opportunità speciale per i messicani di Torrent, che quasi a sorpresa hanno superato la fase a gironi del gruppo E insieme all’Inter e da secondi classificati. Ma ad Atlanta, i messicani devono scontrarsi contro la forza di Guirassy che nel giro di dieci minuti praticamente apre e chiude la pratica da solo: prima al 14? su assist di Adeyemi e poi al 24? sempre su assist dell’esterno tedesco. 🔗 Leggi su Inter-news.it