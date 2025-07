Juve fumata quasi bianca per David | la situazione

Il calciomercato infiamma le trattative di Serie A: la Juve si avvicina a David, con un accordo ormai vicino alla fumata bianca. Il Milan punta forte su Jashari, mentre il Bologna tenta il colpo Bernardeschi per riportarlo in Italia. Le ultime novitĂ promettono un'estate ricca di sorprese e cambiamenti, tenendo tutti con il fiato sospeso.

