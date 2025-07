Emergenza caldo la Liguria fa i conti con i blackout E gli ascensori diventano trappole

L'emergenza caldo colpisce duramente la Liguria, dove blackout e ascensori diventano insidie quotidiane. A Genova, si registra la massima allerta per le alte temperature, con il pericolo che si prolunghi per ben 96 ore, un evento senza precedenti in questo periodo. La situazione richiede attenzione e solidarietĂ , mentre le comunitĂ si preparano ad affrontare queste sfide estive senza precedenti.

E’ già emergenza caldo, prevista pre-allerta in 9 città - L’estate non è ancora ufficialmente iniziata, ma il caldo torrido è già in agguato, con pre-allerta in 9 città italiane.

Emergenza caldo e blackout, l’esperto: “Condizionatori e auto green, le reti elettriche non reggono” - Federico Silvestro, professore dell’Università di Genova: “Ora più condizionatori e auto green: così le reti elettriche non reggono” ... Lo riporta ilsecoloxix.it