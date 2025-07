Napoli evasione fiscale da oltre 2 milioni con i voli privati | scoperte 134 società

Napoli si trova al centro di uno scandalo fiscale che coinvolge oltre 2 milioni di euro di evasioni di imposte sui voli privati. La Guardia di Finanza ha scoperto un giro illecito di 134 società straniere che, attraverso aerotaxi da e per Capodichino, hanno eluso il pagamento dell’imposta ambientale tra il 2020 e il 2023. Una scoperta che mette in luce le criticità del sistema fiscale e le sfide di contrasto all’evasione internazionale.

NAPOLI, 02 LUGLIO 2025 – La Guardia di Finanza di Napoli ha segnalato all’Agenzia delle Entrate un’evasione fiscale superiore a 2 milioni di euro, relativa al mancato versamento dell’imposta erariale sui voli privati per il periodo 2020-2023. A essere coinvolte sono 134 società straniere che, utilizzando aerotaxi da e per l’aeroporto di Capodichino, hanno omesso il pagamento dell’imposta ambientale dovuta per ogni passeggero trasportato. L’indagine, condotta dai militari della Compagnia di Capodichino con il supporto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha incrociato i dati delle dichiarazioni uniche dei vettori (D. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Napoli, evasione fiscale da oltre 2 milioni con i voli privati: scoperte 134 societÃ

