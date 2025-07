Bocconi 4 universitari puniti per una chat sessista | Il diploma slitta di un anno

Una recente vicenda alla Bocconi scuote l’ambiente accademico: quattro studenti puniti per una chat sessista, con il diploma che slitta di un anno e l’esclusione dalla cerimonia. Un episodio che riaccende il dibattito sul rispetto e l’etica tra i giovani universitari. Ma cosa ci insegna questa storia sulla cultura del rispetto in ambito universitario? È un monito a riflettere più profondamente sui valori che vogliamo promuovere.

Quattro universitari della Bocconi sono finiti davanti alla commissione disciplinare della Bocconi per una chat in cui parlavano di una giovane studentessa. I compagni di master sono stati segnalati all’ateneo da lei stessa. E la scuola ha deciso che dovranno aspettare un anno per avere il diploma. E saranno esclusi dalla cerimonia di consegna. A tutti, spiega oggi il Quotidiano Nazionale, è stato contestato «lo scambio di messaggi dal contenuto ripugnante e inaccettabile, grevi di allusioni sessuali aggressive». E di minacce nei confronti di una loro compagna di corso. La chat. Non solo: i quattro sarebbero stati «concordi nell’attirarla e ammetterla nella loro chat di gruppo». 🔗 Leggi su Open.online

