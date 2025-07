Scalata a tendina o laterale La frangia torna protagonista anche dell' estate 2025 Ecco come portarla e gestirla a prova di umidità e sudore

tratto naturale dei capelli, regalando movimento e freschezza. Perfetta per affrontare l’estate 2025 con stile, questa tendenza si adatta alle esigenze di chi desidera un look versatile, facile da gestire e resistente a umidità e sudore. Scopri come portarla e mantenerla impeccabile anche nelle giornate più calde, perché la frangia torna protagonista, sì, ma con un tocco di eleganza senza tempo.

C ’è un ritorno deciso alla femminilità soft e sofisticata per l’estate 2025, e i capelli lunghi con frangia scalata si impongono come una delle tendenze più forti della stagione. Il fascino di questo look sta nella sua capacità di coniugare versatilità e leggerezza: la frangia, alleggerita da scalature morbide, si adatta a diverse forme del viso e dona un’aria spontanea ma curata. Non più tagli netti e geometrici, ma linee che seguono il movimento naturale del capello, creando un effetto dinamico e leggero, ideale per affrontare il caldo senza rinunciare allo stile. Da Lady Gaga a Gigi Hadid: è frangia mania X Leggi anche › Frangia alla Jane Austen: l’accessorio capelli romantico ispirato allo stile Regency Capelli lunghi con frangia scalata: il trend must-have dell’estate 2025. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Scalata, a tendina o laterale. La frangia torna protagonista anche dell'estate 2025. Ecco come portarla e gestirla, a prova di umidità e sudore

