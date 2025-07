I pellegrini dell’Hotel Dieu

Tra le maestose vette dell’alta Valle di Susa, i pellegrini si fermavano alla Maison Dieu, un antico rifugio carico di storia e spiritualità. Qui, tra affreschi del ‘500 e il profumo di pane e vino, trovavano ristoro e conforto nel loro cammino verso Roma, simbolo di fede e speranza. Un luogo che ancora oggi racconta le storie di chi ha intrapreso questa sacra via. Scopriamone di più.

Si fermavano alla Maison Dieu, a Salbertrand, in alta Valle di Susa, i pellegrini diretti a Roma, la capitale della Cristianità. In questo antico ostello per viandanti, con tracce di affreschi del ‘500, chiamato anche Hotel Dieu, si rifocillavano con un semplice pasto, del pane e un bicchiere di vino, si riposavano alcune ore e . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - I pellegrini dell’Hotel Dieu

In questa notizia si parla di: dieu - pellegrini - hotel - affreschi

Francia: chiude l'Hotel-Dieu, primo ospedale di Parigi - Dieu, primo ospedale di Parigi, Edificio medievale accanto a Notre- Lo riporta ansa.it

La storia negli affreschi del capitello dei pellegrini Il Comune avvia il restauro - Tre anni per concretizzare l’intervento in via Zuiano Nel 2017 era stata sistemata l’area esterna e il tetto, ora tocca alla parte interna ... Secondo messaggeroveneto.gelocal.it