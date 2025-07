Rimborsi del Modello 730 per i pensionati | quando arrivano nel 2025

Se sei un pensionato in attesa dei rimborsi del Modello 730 per il 2025, sappi che l'Agenzia delle Entrate ha aperto ufficialmente la stagione della dichiarazione. Con scadenze che vanno dal 30 settembre al 31 ottobre, la scelta tra modello precompilato e Redditi PF permette a ciascuno di semplificare al massimo il processo. In ogni caso, utilizzare la versione precompilata ti consente di...

Ufficialmente la stagione della dichiarazione dei redditi si è aperta lo scorso 15 maggio. I pensionati avranno tempo per inviare il Modello 7302025 fino al prossimo 30 settembre, mentre chi dovesse scegliere di utilizzare il Modello Redditi PF ha tempo fino al 31 ottobre 2025. Poco importa quale sia la tipologia di modulistica che il singolo contribuente dovesse decidere di scegliere, è possibile utilizzare la versione precompilata, con cui si possono accettare o modificare i dati che sono stati inseriti in modo automatico direttamente dall'Agenzia delle Entrate. La dichiarazione dei redditi, a questo punto, può essere inviata all'AdE, scegliendo le modalitĂ attraverso le quali ricevere l'eventuale rimborso – che può essere erogato dal sostituto d'imposta – o scegliere di pagare ratealmente le eventuali imposte che sono dovute.

Rimborso 730 per i pensionati, attesa più lunga - Anche inviando il 730 in fretta, i pensionati devono aspettare di più per la liquidazione dell'eventuale rimborso, rispetto ai lavoratori dipendenti. Scrive money.it

Estate ricca per le pensioni, arrivano i rimborsi di agosto - MSN - C’è una data entro cui presentare la dichiarazione che è collegata al successivo invio del modello 730- Secondo msn.com