Alcaraz-Tarvet oggi a Wimbledon | orario precedenti e dove vederla

Oggi, mercoledì 2 luglio, il talento spagnolo Carlos Alcaraz torna in scena a Wimbledon 2025, affrontando Oliver Tarvet nel secondo turno. Dopo un emozionante trionfo contro Fognini, Alcaraz cerca di consolidare la sua corsa verso la gloria. Scopri orario, precedenti e dove seguire in diretta questa sfida imperdibile, tra emozioni e grandi colpi, che promette di regalare uno spettacolo indimenticabile sul prato londinese.

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz torna in campo a Wimbledon 2025. Oggi, mercoledì 2 luglio, il numero 2 del ranking affronta il britannico Oliver Tarvet nel secondo turno del torneo. Lo spagnolo arriva dal successo al quinto set contro Fabio Fognini, mentre per il classe 2003 la storia è da film: studente alla University of San .