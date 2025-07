L’esordio di Passeri | Ascoli calcio e città sono la stessa cosa Forze ricompattate

Con queste parole, l’entusiasmo e la passione per il club si rinnovano, puntando a riscrivere pagine di storia sportive piene di orgoglio e determinazione. L’esordio di Passeri come nuovo volto della squadra rappresenta un momento di rinascita e speranza, mentre Ascoli e Città si uniscono in un abbraccio corale per tornare a brillare sui grandi palcoscenici del calcio italiano. La sfida è aperta: il futuro dell’Ascoli Calcio comincia ora.

Il gran debutto della nuova Ascoli Calcio arriva anche sul palco dei 140 anni del Resto del Carlino. Questa, tra le altre, è una delle stelle che hanno brillato nel Chiostro di San Francesco durante il compleanno del nostro giornale. Un nuovo presidente, una nuova realtà, un sogno che rimane però lo stesso: "Curare una squadra ammalata, rimarginare le ferite, e rimettersi in pista per tornare ai grandi fasti dell’Ascoli Calcio". Con queste parole il nuovo presidente dell’Ascoli Bernardino Passeri si presenta al pubblico del Carlino, poco dopo la presentazione ufficiale dell’imprenditore romano alle Cento Torri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’esordio di Passeri: "Ascoli calcio e città sono la stessa cosa. Forze ricompattate"

