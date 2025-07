Frana sull’Alemagna Cortina isolata da sud Polemiche in Piemonte

Una frana sull’Alemagna ha isolato Cortina da sud, scatenando polemiche e preoccupazioni in Piemonte. Il paesaggio, avvolto da un’atmosfera lunare, trasmette un senso di desolazione: odore di terra, detriti sotto i guardrail, e il silenzio rotto solo dal rombo delle ruspe. Una situazione che richiede interventi immediati e una riflessione sulla sicurezza e la gestione del territorio. La priorità ora è ripristinare la mobilità e rassicurare la comunità.

Bellunese come in un paesaggio lunare: odore di terra, detriti fin sotto i guardrail, silenzio spezzato solo dai motori delle ruspe

Frana a Cadore, colata di roccia sull'Alemagna: persone intrappolate nelle case, chiusa la strada per Cortina. Lì nel 2009 morirono 2 persone - Il Cadore si trova di nuovo sotto il segno della natura impetuosa: una massiccia frana a Cancia ha causato danni significativi, intrappolando persone nelle loro case e costringendo la chiusura della strada per Cortina L236.

Nuova colata detritica a San Vito, l'Alemagna resterà chiusa almeno 3 giorni https://www.newsinquota.it/frana-dal-sorapiss-cortina-di-nuovo-isolata-detriti-fino-al-boite/ Vai su Facebook

+++ Nuova frana a San Vito: colata di detriti sull'Alemagna, Cortina isolata - Il maltempo tra lunedì 30/6 e oggi 1/7 ha liberato una massa di fango e ghiaia proveniente dal Sorapiss scesa fino al Boite LA SITUAZIONE - via @CorriereAlpi @Emergenza24 https:// Vai su X

Maltempo, due frane a San Vito di Cadore: colata di detriti sull'Alemagna, Cortina isolata; Frana nel Cadore, Cortina isolata: strada chiusa al traffico, «difficile accedere dalla pianura». Cosa sta suc; Frana a San Vito, colata di 100 metri per la prima volta sull'Alemagna: strada chiusa per 3 giorni. Cortina is.

L’altro allarme meteo: Cortina isolata, nubifragi in Valtellina e frane in Trentino - Disagi anche nel sud Europa: treni fermi in Francia e cento persone soccorse in Austria con l’elicottero Black Hawk ... Riporta msn.com

Belluno, nuove frane a ogni pioggia: statale Alemagna chiusa per giorni, Cortina isolata - cinque preventivati al termine della riunione a San Vito di Cadore presieduta dal capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano non basteranno a ripristinare la circolazione lungo ... corrieredelveneto.corriere.it scrive