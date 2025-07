Comprare casa a Caserta il Centro la zona più ambita ma non la più costosa

Se stai pensando di acquistare casa a Caserta, il centro rappresenta la zona più ambita, un vero e proprio gioiello che unisce fascino e convenienza. Nota per la sua imponente Reggia Borbonica e la posizione strategica tra Napoli e il Lazio, questa città offre opportunità uniche nel mercato immobiliare. Scopri cosa rivela l’ultima analisi di Idealista sul primo trimestre del...

Da sempre Caserta è conosciuta per la sua Reggia borbonica, un complesso monumentale con un ricco patrimonio artistico che attira turisti da tutto il mondo. In realtà la città ha anche una posizione strategica tra Napoli e il basso Lazio, caratteristica che la rende appetibile per chi vuole comprare casa. Per comprendere meglio il mercato immobiliare del capoluogo di provincia, Idealista ha effettuato un’analisi relativa al primo trimestre del 2025 e ha individuato i quartieri più richiesti della città e quelli con i prezzi al metro quadro più elevati. L’indice di domanda relativa, che misura il numero di contatti ricevuti per ogni annuncio, aiuta a comprendere quali zone attraggono maggiormente l’interesse degli acquirenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Comprare casa a Caserta, il Centro la zona più ambita ma non la più costosa

