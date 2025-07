Trump annuncia una tregua di 60 giorni a Gaza | Israele ha detto sì ora Hamas accetti

Donald Trump ha annunciato che Israele ha accettato le condizioni per una tregua di 60 giorni a Gaza. Il presidente americano ha detto di sperare che Hamas acconsenta alla proposta per un cessate il fuoco e che in mancanza di un accordo "la situazione peggiorerĂ ". 🔗 Leggi su Fanpage.it

