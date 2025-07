La pizza è sempre più salata ma non nel gusto

La pizza 232, da sempre simbolo di convivialità e semplicità, sta vivendo un sorprendente cambiamento. Se da un lato il suo cuore resta inalterato nel gusto, dall’altro il prezzo ne sta trasformando il ruolo: da soluzione democratica a piccolo lusso accessibile a pochi. Secondo un’indagine del Centro di formazione e ricerca sui consumi, il costo di una margherita con bevanda sta crescendo, evidenziando un fenomeno che invita a riflettere sul valore e l’equilibrio tra qualità e prezzo.

Eppure, negli ultimi anni, qualcosa è cambiato. Non nel cuore della pizza, ma nel suo prezzo. Quella che era una soluzione democratica, capace di mettere d'accordo famiglie, studenti e gourmet, sta progressivamente diventando un piccolo lusso. Secondo un'indagine condotta dal Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc), basata su dati Istat elaborati dal Mimit, il costo medio di un pasto in pizzeria – intendendo una margherita, una bevanda, coperto e servizio – ha raggiunto quota 12,14 euro a persona. In sei anni, l'aumento è stato del +18,3%. Tradotto: oggi una cena "base" in pizzeria incide sul bilancio familiare molto più di quanto faceva solo pochi anni fa.