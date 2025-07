Street Fighter | David Dastmalchian sarà il villain del film live-action

Il mondo di Street Fighter si prepara a tornare sul grande schermo con un cast stellare e un villain d'eccezione. Legendary ha annunciato che David Dastmalchian interpreterà il malvagio M. Bison, portando sul set uno dei ruoli più significativi della sua carriera. Con questa scelta, il film promette di immergere gli appassionati in un’epica avventura ricca di azione e colpi di scena. L’attesa cresce: il nuovo capitolo sta per scrivere la sua storia.

Legendary ha annunciato che sarà l'attore David Dastmalchian a interpretare il malvagio M. Bison nel film tratto dal videogioco. Il cast del film live-action tratto dal videogane Street Fighter, uno dei successi di Capcom, avrà nel suo cast anche David Dastmalchian con la parte del villain M. Bison. Il progetto prodotto da Legendary regalerà all'attore uno dei suoi ruoli più importanti in un progetto ad alto budget e che sta ottenendo grande attenzione da parte dei fan del gioco cult. Il cast di Street Fighter Per ora lo studio non ha rivelato i dettagli riguardanti la trama della versione cinematografica di Street Fighter. 🔗 Leggi su Movieplayer.it