L’exploit della startup ‘Jubatus’ Un video sportivo personalizzato grazie all’intelligenza artificiale

Un vecchio adagio recita "Content is king, but distribution is queen": la qualità di un contenuto è fondamentale, ma la sua diffusione (cioè la sua distribuzione) è altrettanto importante per ampliarne la portata e l'engagement. Un modo efficace per farlo nel caso di un evento? Trasformare i partecipanti in ambasciatori dello stesso. "Immaginiamo di poter rivivere il sudore, la fatica e la gioia di una maratona con un video realizzato su misura per noi", introduce Logan Para, cofondatore di Jubatus, start up incubata da Cesenalab. Collaborate con organizzatori di competizioni, sportive e non, che desiderano offrire ai partecipanti un ricordo inedito.